«Нельзя пить просто так»: священник рассказал о крещенской воде

По его словам, этот день связан с Крещением Господним в Иордане, и к использованию этой воды следует подходить по-особому.

«Вода, которую освящают в эти дни, является особой святыней. Ее нужно хранить в специальном сосуде (это может быть какая-то бутылочка или баночка), относиться к ней благоговейно, и обычно ее пьют натощак. То есть, в отличие от обычной святой воды, крещенскую воду нельзя просто так пить в течение дня, как это можно делать с обычной святой водой», — пояснил священник.

Постернак добавил, что к такой воде нужно относиться с большим благоговением. Обычно она хранится в течение года и не портится. Крещенская вода служит для укрепления духовных сил, заключил он.

