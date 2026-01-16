«Бьем в тыл»: военкор рассказал о ситуации на запорожском направлении

Военкор Обищенко: новости с запорожского направления будут звучать очень громко

«Мы фактически сейчас бьем в тыл нашему противнику. Тут браво нашему Генштабу, браво нашим мужикам, которые там сидят, и поняли, как нужно действовать», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Обищенко выразил уверенность, что примерно через полторы недели снабжение украинской армии через Днепр в этом регионе будет затруднено на 40–50%.

Он призвал внимательно следить за развитием событий на запорожском направлении, прогнозируя, что в ближайшие пару месяцев оттуда будут поступать «очень громкие» новости.

