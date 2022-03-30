РИАМО - 30 мар. В мае в Подмосковье стартуют футбольные матчи жителей с легендами спорта в рамках проекта «Выходи во двор», сообщил РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Мы уже определились. В мае наши легенды будут играть. Большой довольно состав. Прежде всего, это спартаковские легенды: Титов, Тихонов, Аленичев, Филимонов. Валерий Гладилин будет тренировать команду легенд», - рассказал Абаренов.

Он добавил, что в настоящее время определяют места, где пройдут матчи.

«Обсуждаем историю с открытым рингом по боксу, с художественной гимнастикой», - отметил Абаренов.

В среду министр принял участие в стратегической сессии «Популяризация здорового образа жизни посредством развития массового любительского спорта и использования IT-технологий» на форуме «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт» в ЦВК «Экспоцентр». Участниками форума стали спортсмены, тренеры, спортивные федерации и организации, государственные и региональные органы власти.

Зимой в Подмосковье была организована серия матчей «Выходи во двор», во время которых легенды хоккея играли с любительскими командами. Серия таких матчей началась в регионе по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в январе этого года. Она стала первым в России проектом такого формата. В каждом матче команда знаменитых спортсменов «Легенды хоккея» во главе с Вячеславом Фетисовым противостояла дворовой команде жителей региона. В сменных звеньях у обеих команд играли юные хоккеисты из спортсекций.