РИАМО - 30 мар. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в мошенническом хищении 180 тыс. рублей у 84-летней пенсионерки во Фрязине, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пенсионерка пояснила, что ей на домашний телефон поступил звонок якобы от ее дочери, сообщившей, что она попала в ДТП и лежит в больнице, после чего трубку взял мужчина, представившийся следователем, и сказал, что пострадавшей стороне нужны деньги на лечение в крупном размере», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Обманув пенсионерку, звонивший мужчина попросил ее написать заявление о добровольной передаче денег в качестве компенсации для якобы пострадавшей в ДТП стороны и сказал, что за деньгами приедет его представитель.

Через 30 минут в квартиру пенсионерки прибыл мужчина, которому она передала 180 тыс. рублей и написанное под диктовку заявление.

Позднее женщина поняла, что ее обманули и написала заявление в полицию. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый – 26-летний житель Балашихи.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.