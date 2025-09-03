Порядка 10 тыс контейнерных площадок промыли в Подмосковье за лето
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области в летний сезон проведена мойка 9 194 контейнерных площадок с применением концентрированного моющего средства. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Наибольшее количество площадок было обработано в городских округах:
- Клин — 435 объектов;
- Подольск — 368;
- Талдомский — 368.
При санитарной обработке выполняется очистка территории вблизи контейнерных площадок, мойка самих контейнеров и обработка ограждений.
Регулярная промывка площадок входит в обязательный перечень работ по содержанию объектов. Работы предусматривают использование специализированной техники и концентрированных моющих средств.
Промывка КП осуществляется в период с апреля по конец октября.
Напоминаем жителям региона о необходимости поддержания порядка на территории контейнерных площадок: выбрасывайте отходы строго в контейнеры.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.