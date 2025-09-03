Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:20

Порядка 10 тыс контейнерных площадок промыли в Подмосковье за лето

На территории Московской области в летний сезон проведена мойка 9 194 контейнерных площадок с применением концентрированного моющего средства. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Наибольшее количество площадок было обработано в городских округах:

Клин — 435 объектов;

Подольск — 368;

Талдомский — 368.

При санитарной обработке выполняется очистка территории вблизи контейнерных площадок, мойка самих контейнеров и обработка ограждений.

Регулярная промывка площадок входит в обязательный перечень работ по содержанию объектов. Работы предусматривают использование специализированной техники и концентрированных моющих средств.

Промывка КП осуществляется в период с апреля по конец октября.

Напоминаем жителям региона о необходимости поддержания порядка на территории контейнерных площадок: выбрасывайте отходы строго в контейнеры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.