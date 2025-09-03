Молодежь Подмосковья может поучаствовать в технологическом онлайн-конкурсе

ИТ-специалистов ждет онлайн-хакатон, который объединит науку, технологии и археологию. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит разработать системы искусственного интеллекта по распознаванию объектов на поверхности земли и глубине до 5 метров для использования в археологической и инженерной разведке.

В конкурсе могут участвовать совершеннолетние граждане с опытом работы в области искусственного интеллекта, инженерии и разработки программного обеспечения. Участникам необходимо собрать команду от 2 до 5 человек.

Команда получит доступ к уникальным данным: аэрофотосъемка, спутниковые снимки и результаты лазерного сканирования (LiDAR). Задача конкурса — научить алгоритм находить курганы, городища, дороги, фундаменты, погребения и даже скрытые культурные слои.

Регистрация и отбор участников проходят до 14 октября. Узнать подробности и подать заявку для участия можно на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.