Стример Дипинс: биография, личная жизнь и интернет-карьера

В материале РИАМО рассказываем о том, откуда взялся и чему обязан своей популярностью стример Иван Дипинс.

Кто такой Дипинс

Будущий стример Deepins02, также известный как Иван Дипинс, родился во второй половине 2002 года в Омске. По разным источникам, его дата рождения – 9 августа или 8 сентября, а настоящая фамилия – Фейлонов или Бессмертных, однако абсолютной достоверности в этих сведениях нет. Иван на протяжении всей своей интернет-карьеры тщательно скрывает факты о личной жизни, не афишируя ни день рождения, ни семейный статус, ни романтические отношения с кем-либо.

О биографии блогера известно немного: Ваня неплохо учился в школе, увлекался видеоиграми, некоторое время с удовольствием пел в хоре, который решил бросить после того, как произошла «ломка» голоса. После переезда семьи в Москву окончил 11 класс с пятерочным аттестатом, поступил в столичный вуз и планировал стать программистом. Однако в какой-то момент юноше пришлось делать выбор между студенчеством и карьерой: 2018 году Иван бросил учебу и решил посвятить себя развитию собственного TikTok-канала.

Дипинс в TikTok

TikTok-карьера Deepins02 поначалу развивалась неспешно: один-два раза в месяц он выкладывал танцевальные ролики, постепенно набирая аудиторию. Когда число фолловеров приблизилось к тысяче, Дипинс начал работать более продуктивно: видео начали выходить каждую неделю, при этом Иван добавлял в контент и аниме-эффекты с использованием образов из «Наруто», «Атаки титанов» и «Магической битвы».

В первые годы своей активности тиктокер Deepins (в переводе с английского этот ник значит «глубины») скрывал лицо – использовал затемняющие фильтры или анимацию. Такая конспирация только добавляла каналу популярности: множество подписчиков гадали, кто такой Deepins02, сколько ему лет, что он за человек, где живет и что из себя представляет.

За период с 2018 по 2020 год аудитория Дипинса выросла с нескольких сотен до нескольких миллионов зрителей, а в 2024 году число подписчиков в TikTok перевалило за 17 миллионов. Со временем Иван начал работать также и на англоязычную аудиторию.

Параллельно блогер осваивал сложный видеомонтаж и спецэффекты, которые пригодились при сотрудничестве с различными артистами. В частности, Дипинс создал анимацию для клипа Димы Билана на песню «Dreams». По словам Ивана, певец первым написал популярному тиктокеру, так как впечатлился его работой над спецэффектами в роликах. Клип «Dreams» вышел в эфир в ноябре 2020 года и за первые несколько месяцев набрал около 5 миллионов просмотров.

Стриминговая карьера Дипинса

В 2021 году тиктокер Deepins02 решил, что пора переходить от коротких роликов к продолжительным эфирам и зарегистрировался на стриминг-платформе Twitch. Начинал, как и многие популярные стримеры, с трансляций игр и просмотров видеошоу. Тогда же произошла развиртуализация героя: Иван впервые показал подписчикам лицо и назвал свое имя. Нужный эффект был достигнут: на Twitch подписалось несколько тысяч фолловеров.

Выйти на стабильный прирост подписчиков помогли эфиры с известными тиктокерами. Так, в конце 2021 года стрим с JesusAVGN позволил Дипинсу совершить прорыв: трансляцию посмотрели около 10 тысяч человек. Коллаборации с популярными в интернете персонажами, такими как Некоглай и JoJoHF, приводили на канал Deepins02 уже более 100 тысяч зрителей.

Далее возник своего рода «эффект снежного кома», когда подписчики прибавлялись лавинообразно. В какой-то момент Дипинс обогнал по популярности Даню Милохина, который несколько лет держал планку самого знаменитого русскоязычного видеоблогера.

В 2024 году известность принесла Ивану и первые шаги в кино: он сыграл главную роль в короткометражке Полины Савенковой «Домой». По титрам к фильму поклонники «вычислили» реальную фамилию Ивана – Бессмертных, однако сам он эту информацию ни подтверждать, ни опровергать не стал.

По состоянию на сентябрь 2025 года канал Deepins02 на Twitch насчитывает 2,6 миллионов фолловеров. Основным контентом канала остается просмотр видеошоу, сериалов и TikTok-роликов, трансляции видеоигр, а также общение с поклонниками и другими стримерами.

Личная жизнь стримера Дипинса

Иван старательно избегает афиширования любой информации о своей семье или романтических увлечениях. Известно, что в 2023 году блогер состоял в отношениях с одной из поклонниц, девушкой по имени Анна, однако через некоторое время роман закончился по причине «угасания чувств». Единственное, что пока можно утверждать с уверенностью, – Deepins не женат, так как еще не встретил любовь всей жизни.