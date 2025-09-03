Бытовки загорелись на северо-востоке Москвы

Фото - © Страница в «ВКонтакте» ГУ МЧС России по г. Москве

сегодня в 13:20

Бытовки загорелись на строительном объекте на северо-востоке столицы. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Гостиничный проезд, дом № 4А, поступило в среду днем. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горят 6 двухъярусных бытовок.

По словам администрации объекта, в момент возгорания людей в бытовках не было.

К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших в результате ЧП нет.