На набережных Москвы-реки в столице ускорили мобильный интернет

Туристы и жители столицы теперь во время прогулок по главным набережным города могут наслаждаться высокоскоростным мобильным интернетом на максимальной скорости до 585 Мбит/с, сообщает пресс-служба оператора МегаФон.

Это стало возможным благодаря модернизации базовых станций вдоль Москвы-реки.

Речь идет об одних из самых популярных локаций для прогулок у воды: набережной Тараса Шевченко, а также Новодевичьей, Фрунзенской, Пушкинской, Болотной, Садовнической и Павелецкой набережных.

На базовых станциях, расположенных вдоль них, инженеры внедрили технологию VoLTE, которая позволяет совершать звонки при помощи мобильного интернета. Благодаря ей звук при звонке сохраняет четкость, а пользователи могут параллельно с разговором с того же устройства скачивать файлы или общаться в мессенджерах. Кроме того, телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 4×4. Она снижает нагрузку на сеть и обеспечивает устойчивый сигнал даже при большом скоплении пользователей.

«В этом году, помимо москвичей, особенно часто любовались видами главной городской реки жители Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, — рассказал директор московского отделения МегаФона Виктор Югай. —Мы заметили, что мобильный трафик на набережных год к году вырос на 12%, поэтому продолжили развивать сеть и здесь, чтобы абоненты могли пользоваться с комфортом всеми любимыми ими сервисами».

На данный момент в мегаполисе создают новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, который объединит шесть набережных от Нагатинской до Шлюзовой. Здесьпоявится единая прогулочная зона общей протяженностью более 10 км со всеми условиями для комфортного времяпрепровождения от расширенных тротуаров и велодорожек до уютных зон отдыха.