РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Подольский ансамбль народного танца «Рассвет» завоевал Гран-при Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства «Карагод талантов – хоровод дружбы: традиции и современность», сообщает пресс-служба администрации округа.

С 25 по 27 марта в Курске проходил очный этап Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства «Карагод талантов – хоровод дружбы: традиции и современность». В нем приняли участие более 150 коллективов из 28 регионов России.

Московскую область представил народный коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» МУК «Дом культуры «Металлург» микрорайона Львовский.

По итогам заочного и очного этапов проекта ансамбль «Рассвет» по единогласному решению жюри стал победителем и обладателем Гран-при конкурса-фестиваля.