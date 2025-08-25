Первая выездная регистрация брака состоялась в парке «Меленки» в Павловском Посаде

Поздравить новобрачных от имени Главы Павлово-Посадского городского округа пришла его заместитель — Светлана Юрьевна Аргунова.

Антон Никулин и Мария Зеленцова — наша молодожёны, чьи судьбы с самого начала связаны с Павловским Посадом. Антон, выпускник гимназии № 1, талантливый экономист-менеджер, увлечённый музыкой, сноубордом и, конечно, автомобилями. Мария, воспитанница школы № 18, логопед по образованию, а сегодня — успешный старший клиентский менеджер, влюблённая в горные лыжи и путешествия.

Их объединяет не только любовь к родному городу, но и стремление к активной жизни: вместе покоряют склоны, отправляются в походы, исследуют мир на велосипедах. И сегодня, в окружении близких и друзей, они сделали самый важный шаг — создали новую семью!

«От всей души поздравляю Антона и Марию с этим знаменательным днём! Желаю им бесконечного счастья, взаимопонимания и ярких совместных свершений. Пусть их брак будет таким же крепким, красивым и полным приключений, как и их общие увлечения!..» — поздравил молодожен глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.