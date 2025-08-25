сегодня в 13:27

В деревне Барабаново отметили День села

В деревне Барабаново городского округа Кашира отметили День села, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало жителей территориального отдела Базаровский и многочисленных гостей. Поздравить участников праздника пришли депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель совета депутатов Сергей Буров, заместитель начальника территориального управления администрации городского округа Кашира Оксана Дмитриева, а также депутаты окружного Совета депутатов Игорь Кручинин, Эдуард Гречишкин, Лариса Вековищева и Сергей Сычев.

В рамках торжества представители администрации вручили Благодарственные письма жителям, внесшим значительный вклад в развитие общественной жизни и проявившим трудовые достижения, а также чествовали супружескую пару Николая и Светланы Семеновых с 45-летним юбилеем.

В этот день гостей ожидали яркий праздничный концерт с артистами сельского дома культуры, шоу магии для детей, мастер-классы, спортивные соревнования и захватывающий космический дождь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.