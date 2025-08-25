В Новосибирской области отметили дефицит учителей русского и литературы

В министерстве образования Новосибирской области рассказали, какие учителя наиболее востребованы в образовательных учреждениях региона, сообщает Оm1 Новосибирск .

Как отметили в ведомстве, сейчас в Новосибирской области востребованы учителя математики, русского языка и литературы, иностранных языков и начальных классов. При этом уточняется, что в школах региона не наблюдается крайнего дефицита персонала.

В текущих условиях в общеобразовательных организациях планируют закрыть все открытые позиции к началу нового учебного сезона. Сделать это планируют с помощью перераспределения нагрузки, внутреннего и внешнего совместительства, а также притока молодых специалистов.

«В системе образования Новосибирской области на начало 2025–2026 учебного года количество вакансий учителей не превышает 4% (от общего числа учителей — ред.)», — заявили в министерстве.