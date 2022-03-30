РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Третьего апреля в Красногорске можно будет посмотреть спектакль «Волшебная туфелька» в рамках гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований Московской области «Подмосковный АРТ-Визит», сообщается на официальном сайте министерства культуры Московской области.

Гастрольный тур любительских коллективов муниципальных образований Московской области «Подмосковный АРТ-Визит» стартовал 26 марта в Дмитрове и Коломне. Он приурочен к Году культурного наследия народов России. В рамках проекта жители области могут познакомиться с творчеством лучших коллективов Подмосковья, не выезжая за пределы своего города.

С марта по декабрь 2022 года, объявленного Годом культурного наследия народов России, в нем участвуют 10 городов региона – Балашиха, Дмитров, Истра, Королев, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск, Солнечногорск.

В программе – творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства, выездные концерты в муниципальных образованиях, создание и развитие системы межмуниципального взаимодействия в сфере культуры на территории Подмосковья.

3 апреля в Красногорске любительский театр «Саквояж» автономного учреждения городского округа Солнечногорск «Содружество Домов культуры» покажет музыкальный спектакль «Волшебная туфелька» – добрую сказку о Золушке.

Декорации к спектаклю выполнены в профессиональных театральных мастерских Рязанского академического областного театра драмы. Костюмы сшиты в костюмерных цехах Московского Театра Юного Зрителя. Музыку и песни к спектаклю написал композитор и продюсер Михаил Адамов.

Спектакль можно бесплатно посмотреть на сцене ДК «Подмосковье». Начало в 16:00. Адрес Дворца культуры: Красногорск, улица Ленина, дом №3.