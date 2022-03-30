РИАМО – 30 мар. Пользователи сервиса «Дать в долг» в СберБанк Онлайн одолжили деньги более 150 тыс. раз за 3 месяца с момента запуска опции в разделе «Диалоги». 80% займов было возвращено. С учетом того факта, что время возврата некоторых долгов пока не подошло, просроченных займов фактически еще меньше, сообщает пресс-служба Сбера.

«Сервис «Дать в долг» в СберБанк Онлайн, который мы запустили в декабре 2021 года, помогает сделать процесс возврата долгов комфортнее для обеих сторон, дисциплинирует пользователей более ответственно относиться и к своим, и к заемным деньгам. Статистика показывает, что наши клиенты активно его используют, значит, сервис действительно помогает выстроить понятные финансовые отношения и сохранять добрые отношения между людьми», — сказал вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

Тому, кто дает взаймы, нужно перевести деньги и указать срок возврата. Банк не будет списывать деньги со счета должника, если средства не вернут в срок. Будет прислано напоминание о необходимости вернуть платеж.

Чтобы использовать сервис, нужно зайти в «Диалоги», выбрать чат с человеком, которому планируется дать в долг, нажать на «+» и выбрать категорию «Дать в долг». Затем нужно указать сумму и дату возвращения долга. После перевода получатель получит push-уведомление, в чате будет возможность отслеживать возврат долга.

Ближе к дате возврата денег должник получит push-уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть средства. Расчеты пользователь производит самостоятельно, банк только деликатно напоминает человеку, что это нужно сделать.

«Диалоги» являются первым банковским сервисом, который помогает поддерживать финансовые взаимоотношения между людьми в формате мессенджера. В одном окне можно отправить другому человеку перевод, в том числе вместе с открыткой, запросить средства, дать в долг или вернуть его.

Подробнее о «Диалогах» можно узнать на сайте банка.