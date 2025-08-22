Директору парка во Франции грозит тюрьма за отказ пустить израильских детей

Директор парка развлечений на юге Франции был задержан и помещен под стражу после отказа допустить на территорию 150 израильских детей, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел, когда группа несовершеннолетних, отдыхавшая в летнем лагере в Испании, прибыла в парк с заранее забронированными билетами.

Владелец парка, сославшись на «личные убеждения», запретил детям вход на территорию комплекса. Прибывшие на место жандармы сопроводили группу в другой парк развлечений. 52-летнему директору теперь грозит до трех лет тюремного заключения по обвинению в дискриминации.

Французское законодательство предусматривает строгую ответственность за дискриминационные действия по национальному или религиозному признаку. Прокуратура уже начала расследование инцидента.