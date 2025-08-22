сегодня в 22:56

Президент России Владимир Путин во время встречи с работниками отрасли заявил о стратегической роли атомной промышленности для развития страны, сообщает РИА Новости .

«Росатом последовательно наращивает компетенции в новых сферах применения атомных технологий. „Поляна“ возможностей госкорпорации расширяется за счет перспективных направлений, где могут быть реализованы современные разработки», — отметил Путин.

Президент акцентировал, что атомная отрасль является фундаментом развития российского государства, обеспечивая устойчивый экономический рост и создавая новые возможности для регионов.

Инвестиции в инфраструктуру, кадры и науку формируют долгосрочный задел для технологического лидерства России, отметил глава государства.