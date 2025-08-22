сегодня в 23:13

Украина призвала Белоруссию не провоцировать ВСУ во время учений

Киев обратился к официальному Минску с призывом соблюдать сдержанность в ходе предстоящих совместных российско-белорусских учений «Запад-2025», сообщает РБК .

В заявлении украинского МИДа прозвучала просьба «воздерживаться от приближения к границам и не провоцировать силы обороны Украины».

Учения запланированы на период с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Маневры носят стратегический характер и проводятся в рамках сложившейся практики военного сотрудничества между Москвой и Минском.

Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла о сугубо оборонительном характере подобных учений и отсутствии агрессивных намерений в отношении соседних государств.