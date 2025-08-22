сегодня в 22:48

Президент России Владимир Путин заявил о полном восстановлении приграничных регионов, пострадавших от действий украинских формирований, сообщает РИА Новости .

Правительством РФ уже подготовлена комплексная программа, направленная на скорейшее возрождение социальной и экономической инфраструктуры этих территорий.

Особое внимание уделяется развитию Курской области. Глава государства отметил строительство новой Курской АЭС-2, назвав его темпы впечатляющими. Путин подчеркнул стратегическую логичность размещения новых промышленных мощностей в регионе, которые будут обеспечены энергией от этой современной и безопасной атомной станции.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев доложил, что, несмотря на продолжающиеся попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию, строительство Курской АЭС-2 не останавливалось ни на день.