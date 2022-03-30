РИАМО - 30 мар. Франция отменит введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения в получении туристических виз россиянами с 1 апреля, сообщает kp.ru.

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией Covid-19, для прибывающих из России. <...> С 1 апреля 2022 года снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с Covid», – отметили во французском дипломатическом представительстве.

Там также отметили, что теперь запись на получение визы будет доступна большому количеству категорий заявителей.

Несмотря на отмену ограничений, во французском посольстве уточнили, что получение визы не является гарантией возможности немедленного въезда на территорию страны, так как на границе все еще действуют ограничительные меры. Прежде, чем пересечь границу, гражданам РФ рекомендуется проверить информацию на сайте французского МВД.

Ранее США, Евросоюз и ряд иных стран Запада закрыли свое небо для самолетов из России и прекратили авиасообщение с РФ в ответ на проведение военной спецоперации на Украине. Авиакомпании РФ из-за санкций потеряли 78 самолетов, которые были арестованы за границей.

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