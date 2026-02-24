В Петербурге у ТЦ «Лето» неизвестный трижды ударил ножом прохожего

24 февраля неизвестный мужчина трижды ударил прохожего в спину ножом возле торгового центра «Лето» в Санкт-Петербурге. Пострадавший попал в реанимацию, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что ЧП случилось в ТЦ «Лето» на Пулковском шоссе. После нападения на прохожего злоумышленник скрылся вместе со своей спутницей в неизвестном направлении.

На вызов оперативно прибыла группа быстрого реагирования.

На момент публикации заметки неизвестно, были ли знакомы агрессор и его жертва. В настоящее время компетентные службы устанавливают все обстоятельства случившегося.

