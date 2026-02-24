Дмитриев: Стармер должен не прятаться за ядерную войну, а покинуть пост

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с требованием покинуть свой пост. По его мнению, это должно произойти вместо того, чтобы пытаться замести собственный позор через разжигание конфликта с применением ядерного оружия, пишет ТАСС со ссылкой на соцсеть X.

«Стармеру следует уйти в отставку, прежде чем пытаться скрыть свой позор, провоцируя ядерную войну», — такое заявление он разместил в социальной сети X.

Ранее в пресс-службе Службе внешней разведки России сообщали, что Париж и Лондон ведут интенсивную работу по снабжению Киева ядерным боеприпасом и соответствующими средствами его применения.

Согласно данным разведки, имеется в виду тайная передача Украине европейских компонентов, специального оборудования и технологий в данной области. В числе возможных вариантов называется французская компактная боеголовка TN75, предназначенная для баллистических ракет подводных лодок типа М51.1.

Ранее Дмитриев уже призывал Стармера уволиться с занимаемой должности. Тогда он сделал такое заявление на фоне распространившейся информации о том, что в период, когда Стармер занимал должность главы обвинительной службы Великобритании, лица, виновные в преступлениях против детей, избежали серьезного наказания, получив лишь предостережения.

