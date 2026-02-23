Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в очередной раз высказался за отставку британского премьер-министра Кира Стармера, пишет РИА Новости .

«Стармер должен уйти», — заявил Дмитриев в микроблоге X.

Данное заявление было сделано главой РФПИ в связи с материалом телеканала GBNews. Согласно информации, обнародованной каналом, в период, когда Стармер занимал должность главы обвинительной службы Великобритании, лица, виновные в преступлениях против детей, избежали серьезного наказания, получив лишь предостережения.

Как следует из документов, на которые ссылается GBNews, тогда глава прокуратуры лично «участвовал в разработке и утверждении» совместно с руководителями полиции мер в виде предупредительных уведомлений, выдававшихся подозреваемым.

Ранее Дмитриев намекнул на скорое увольнение Стармера. Предполагалось, что он может объявить об отставке на фоне ухода главы аппарата премьера Моргана Максуини.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.