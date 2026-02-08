Дмитриев намекнул на скорую отставку премьера Великобритании Стармера
Фото - © РИА Новости, Александр Кряжев
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре может покинуть свой пост. Такое предположение сделал специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.
Стармер может объявить об отставке на фоне ухода главы аппарата премьера Моргана Максуини. Тот покинул пост после скандала, возникшего вокруг назначения Питера Мандельсона, дружившего с Эпштейном, послом США. Отмечается, что именно Максуини проложил ему дорогу к этой должности.
Дмитриев после ухода Максуини отметил, что «корабль Стармера пустеет». Он назвал главу британского кабмина «самым непопулярным премьером Великобритании в истории и поджигателем войны».
По словам Дмитриева, «вскоре туда же (в отставку — ред.) последует сам Кир Стармер».
Ранее Дмитриев отметил, что применяемый британскими и европейскими СМИ метод освещения деятельности США похож на информационное давление, ранее использовавшееся против России.
