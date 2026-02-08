сегодня в 20:39

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре может покинуть свой пост. Такое предположение сделал специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС .

Стармер может объявить об отставке на фоне ухода главы аппарата премьера Моргана Максуини. Тот покинул пост после скандала, возникшего вокруг назначения Питера Мандельсона, дружившего с Эпштейном, послом США. Отмечается, что именно Максуини проложил ему дорогу к этой должности.

Дмитриев после ухода Максуини отметил, что «корабль Стармера пустеет». Он назвал главу британского кабмина «самым непопулярным премьером Великобритании в истории и поджигателем войны».

По словам Дмитриева, «вскоре туда же (в отставку — ред.) последует сам Кир Стармер».

Ранее Дмитриев отметил, что применяемый британскими и европейскими СМИ метод освещения деятельности США похож на информационное давление, ранее использовавшееся против России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.