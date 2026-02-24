сегодня в 22:24

Корееведа Ланькова задержали в Риге прямо во время лекции

В Риге прямо во время лекции задержали специалиста по Корее Андрея Ланькова. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на студентов, которые присутствовали на занятии, пишет РИА Новости .

Мероприятие с участием российского востоковеда, посвященное Северной Корее, планировалось провести в рижском зале вечером 24 февраля. Однако, как утверждают свидетели, Ланькова увезли с места событий работники городской полицейской службы.

В настоящее время ученого направляют в латвийское ведомство по вопросам миграции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Андрей Ланьков является российским историком-востоковедом, признанным авторитетом в области изучения КНДР. В настоящее время он занимает должность профессора в сеульском Университете Кукмин.

