РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 46 287 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

414 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 959 592 случая инфицирования. Скончались 14 769 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 928 622 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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