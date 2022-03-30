РИАМО - 30 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о расширении экспорта товаров за рубли должно быть проработано. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее Володин заявлял, что принимать плату в российских рублях можно за удобрения, нефть, уголь, зерно и другие товары.



Представитель Кремля отметил, что в мире есть страны, которые проявляют взаимный интерес к расчетам в нацвалютах.

«С учетом того, что престиж доллара, как международной валюты зашатался, <...> то единственной альтернативой этим процессам будет расширение практики использования национальных валют», — пояснил Песков.

Он добавил, что данный шаг будет в интересах России и ее партнеров.

Ранее Россия сообщила ряду недружественных стран о переводе расчетов за газ в рубли. Это решение резко раскритиковали в Евросоюзе. Эксперты подчеркивают, что Европе не удастся быстро заменить российский газ в случае отказа от его покупки за рубли. При этом возможности альтернативной энергетики ограничены.