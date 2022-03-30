РИАМО - 30 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о расширении экспорта товаров за рубли должно быть проработано. Об этом сообщает Газета.ru.
Ранее Володин заявлял, что принимать плату в российских рублях можно за удобрения, нефть, уголь, зерно и другие товары.
Представитель Кремля отметил, что в мире есть страны, которые проявляют взаимный интерес к расчетам в нацвалютах.
Он добавил, что данный шаг будет в интересах России и ее партнеров.
Ранее Россия сообщила ряду недружественных стран о переводе расчетов за газ в рубли. Это решение резко раскритиковали в Евросоюзе. Эксперты подчеркивают, что Европе не удастся быстро заменить российский газ в случае отказа от его покупки за рубли. При этом возможности альтернативной энергетики ограничены.
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