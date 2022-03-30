РИАМО - 30 мар. За минувшие сутки в Москве выявили 1 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировали 2 738 666 случаев заболевания Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки столичные врачи вылечили 1 157 Covid-пациентов. С начала пандемии от коронавируса в городе вылечились 2 543 959 человек.

За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 193 человека с подтвержденным коронавирусом, это на 3% меньше, чем днем ранее, за который в столичные больницы доставили 199 Covid-пациентов.

Жертвами пандемии в Москве стали 42 674 человека, 21 пациент с подтвержденным Covid-19 умер за прошедшие 24 часа.

Эксперты считают, что вакцинация остается основным способом защиты от коронавируса. В столице прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и пунктах вакцинации.

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