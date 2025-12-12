За контрабанду морепродуктов Кан получил четверть века заключения

Несмотря на заявления защиты о его смерти в феврале 2023 года, признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать с него в доход государства свыше 4,2 миллиарда рублей — эквивалент дохода от преступной деятельности.

Следствие установило, что с 2014 по 2019 год Кан возглавлял преступное сообщество, которое через подконтрольные компании занималось поставками за рубеж более 3 тысяч тонн живого краба на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей. В незаконных операциях также участвовал его сын Александр Кан, дело в отношении которого рассматривается отдельно.

Защита бизнесмена настаивала на прекращении уголовного преследования, представив документы о его смерти от онкологического заболевания в Великобритании с последующими похоронами в Южной Корее, однако суд счел эти доказательства недостаточными и вынес обвинительный приговор.

