Суд взыскал с сына «крабового короля» Олега Кана 358,7 млрд рублей

Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил иск приставов и обратил в доход государства 4 земельных участка и 2 дома сына «крабового короля» Олега Кана в счет погашения долга в размере 358,7 млрд рублей, сообщает РИА Новости .

Четыре участка площадью свыше 2,2 тыс. кв. м, а также 2 жилых дома площадью 649 и 129 кв. м находятся в Южно-Сахалинске.

По данным Федеральной службы судебных приставов, также Александр Кан является владельцем 8 автомобилей, 40 единиц недвижимости, общая стоимость которых составляет 299 млн рублей. На сегодняшний день долг Кана-младшего перед государством составляет около 337 млрд рублей.

В отношении Александра Кана было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), ч. 3 ст. 226 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Дело направлено в суд Владивостока. Сын «крабового короля» находится в международном розыске за контрабанду более 3 тыс. тонн живого краба.

В апреле 2024 года суд приговорил Олега Кана к 17 годам заключения в колонии. Его признали виновным в организации убийства, которые было совершено во Владивостоке в 2010 году. Обвиняемого в суде не было. Защита настаивает, что Кан-старший умер, однако в Генпрокуратуре назвали это заявление инсценировкой.