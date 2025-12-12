Путин начал официальный визит в Туркмению

сегодня в 03:59

Президент России Владимир Путин заявил, что политика постоянного нейтралитета, провозглашенная Туркменией 30 лет назад, полностью оправдывает себя, позволяя стране налаживать связи со всеми государствами и избегать конфликтов, сообщает газета «Известия» .

С таким заявлением российский лидер выступил в ходе встречи с председателем Народного совета (Халк Маслахаты) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде.

«Он себя оправдывает, потому что дает возможность с этого основания серьезно работать практически со всеми странами без конфликтов», — сказал Путин.

Российский президент также отметил, что Россия считает «большой ценностью» нейтральный статус Туркмении, а сотрудничество между Москвой и Ашхабадом по многим направлениям имеет «хорошие перспективы».

Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Туркмении ранее в этот же день. Российского лидера встречали с государственными почестями, включая роту почетного караула и ковровую дорожку, украшенную национальным орнаментом.

Встреча прошла в преддверии саммита СНГ, который пройдет 13 декабря в Санкт-Петербурге.

