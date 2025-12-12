На Чукотке, Камчатке и в Москве самые высокие доходы населения

Количество российских регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, увеличилось до 13 по итогам сентября 2025 года. Годом ранее таких субъектов было 11. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Средний доход в начале осени составил 96,2 тысячи рублей, что на 11,9 тысячи рублей больше, чем в сентябре 2024 года.

Традиционно наивысшие показатели зафиксированы в дальневосточных и арктических регионах, а также в столице. Лидером остается Чукотка со средним заработком в 198,2 тысячи рублей, за ней следуют Камчатка (175,3 тысячи) и Москва (165,7 тысячи). В пятерку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

В список регионов с зарплатой выше 100 тысяч также попали Санкт-Петербург, Московская область и Забайкальский край.

