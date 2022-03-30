РИАМО - 30 мар. За минувшие сутки в Московской области выздоровели 383 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии болезнь смогли побороть 928 622, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе выявили 414 новых случаев заражения коронавирусом, спасти не удалось 11 пациентов.

За все время пандемии в области выявили 959 592 случая заболевания коронавирусом, умерли 14 769 заболевших.

Врачи отмечают, что сегодня вакцинация остается основным способом защиты от коронавируса. В Подмосковье прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и пунктах вакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>



