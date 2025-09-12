США заставят G7 штрафовать Китай и Индию за нефть из России
Администрация Соединенных Штатов планирует убедить страны Большой семерки установить высокие таможенные сборы на продукцию из Китая и Индии в качестве реакции на приобретение этими странами российской нефти, сообщает Financial Times.
Вопрос будет рассмотрен на встрече министров финансов G7, запланированной на 12 сентября. Предлагается введение тарифов размером от 50 до 100 процентов. Американские власти утверждают, что покупки нефти у России Китаем и Индией поддерживают военные усилия Кремля и способствуют продолжающимся страданиям украинцев.
Однако Европейский союз выразил сомнения относительно инициативы Вашингтона, ссылаясь на возможные экономические последствия и риски контратак. Вместо этого Брюссель предпочитает усилить санкционный режим в отношении российских энергетических компаний.
Председательствующая в группе семь Канада признала, что предстоящая встреча сосредоточится на новых мерах воздействия на Россию.
Ранее Financial Times писала, что американский лидер призывал ЕС повысить ставки таможенных сборов на китайские и индийские товары до 100%.