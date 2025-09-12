США заставят G7 штрафовать Китай и Индию за нефть из России

сегодня в 06:33

Вашингтон призывает страны G7 наказать Китай и Индию за нефть из России

Администрация Соединенных Штатов планирует убедить страны Большой семерки установить высокие таможенные сборы на продукцию из Китая и Индии в качестве реакции на приобретение этими странами российской нефти, сообщает Financial Times .

Вопрос будет рассмотрен на встрече министров финансов G7, запланированной на 12 сентября. Предлагается введение тарифов размером от 50 до 100 процентов. Американские власти утверждают, что покупки нефти у России Китаем и Индией поддерживают военные усилия Кремля и способствуют продолжающимся страданиям украинцев.

Однако Европейский союз выразил сомнения относительно инициативы Вашингтона, ссылаясь на возможные экономические последствия и риски контратак. Вместо этого Брюссель предпочитает усилить санкционный режим в отношении российских энергетических компаний.

Председательствующая в группе семь Канада признала, что предстоящая встреча сосредоточится на новых мерах воздействия на Россию.

Ранее Financial Times писала, что американский лидер призывал ЕС повысить ставки таможенных сборов на китайские и индийские товары до 100%.