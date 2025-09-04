Трамп: США могут расторгнуть торговые отношения с Южной Кореей, ЕС и Японией

Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что в случае проигрыша дела о пошлинах в Верховном суде, Вашингтон расторгнет торговые соглашения с Южной Кореей, ЕС и Японией, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Трамп считает, что поражение в суде нанесет серьезный ущерб США. Он напомнил, что Вашингтон заключил соглашение с Евросоюзом, по которому он согласился платить почти триллион долларов. Брюссель доволен сделкой, но, возможно, ее придется расторгнуть, если Верховный суд оставит в силе решение о незаконности пошлин.

«У нашей страны есть шанс снова стать невероятно богатой. Она также может снова стать невероятно бедной. Если мы не выиграем это дело, наша страна пострадает очень сильно», — заявил Трамп.

Апелляционный суд США в конце августа признал большую часть пошлин, введенных Трампом, незаконными. Американский лидер заявил, что без пошлин военная мощь государства будет разрушена, Америка превратится в страну третьего мира. Судей рамп назвал «радикально левыми».

Ранее стало известно, что КНР, которая сейчас ищет новые рынки из-за «войны тарифов» со Штатами, может повысить экспорт своих товаров в РФ. Китай производит такую продукцию — от телефонов до промоборудования. При этом китайско-американская торговля пострадала из-за решения Трампа сильно нарастить импортные пошлины.