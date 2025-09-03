Китай может нарастить экспорт в Россию на фоне давления США

КНР, которая сейчас ищет новые рынки из-за «войны тарифов» со Штатами, может повысить экспорт своих товаров в РФ. Об этом пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщает ТАСС .

В РФ требуются потребительские товары, бытовая электроника и техника, которые сейчас сложно импортировать из западных стран из-за санкций. Китай производит такую продукцию — от телефонов до промоборудования. При этом китайско-американская торговля пострадала из-за решения лидера США Дональда Трампа сильно нарастить импортные пошлины.

Как считает старший научный сотрудник Института ISEAS в Сингапуре Джаянт Менон, Китаю с РФ «есть куда расти».

По мнению профессора экономики Уилламеттского университета в США Ляна Яня, рост экспорта в РФ позволил бы производителям КНР уменьшить остроту ценовой конкуренции и перепроизводства на внутреннем рынке в стране.

«Если американский рынок не поглощает китайскую продукцию, у Китая определенно есть стимул искать выход на другие рынки», — отметил Лян Янь.

По его словам, большая часть торговли КНР с РФ исполняется не в американских долларах, поэтому можно избежать доступа к информации о транзакциях международной платежной системе SWIFT, которая запретила банкам России доступ в систему в 2022 году, и американским банкам, где власти США могут их найти.

При этом обе страны намерены продолжать вести двустороннюю торговлю в валютах, отличных от доллара, не опасаясь вмешательства со стороны США.