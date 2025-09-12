Обезболивающие не помогают: когда головная боль становится опасной

Врач Филева: если головная боль меняет свой характер, надо обратиться за помощью

Если приступы головной боли случаются чаще 8 раз в месяц или лекарства приходится принимать почти ежедневно, речь может идти о мигрени или осложненном состоянии, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Консультация врача-невролога необходима в любом случае, если головная боль меняет свой привычный характер или возникает впервые. Особенно важно обратиться к специалисту, если боль появилась после 50 лет или сопровождается необычными симптомами», — сказала Филева.

Она добавила, что к тревожным звоночкам относится внезапная, чрезвычайно интенсивная («громоподобная») головная боль, неуклонно прогрессирующая со временем боль, а также неврологические симптомы, сопровождающие болезненные ощущения.

«К ним относятся слабость в конечностях, асимметрия лица, нарушение речи или зрения, онемение. Особого внимания заслуживает боль, которая усиливается при изменении положения тела, кашле или напряжении. Поводом для визита может стать учащение приступов, когда головная боль возникает более 8 дней в месяц», — рассказала врач.

Филева уточнила, что обратить пристальное внимание на здоровье и обратиться за помощью следует также в ситуации, когда привычные безрецептурные анальгетики перестают помогать или их приходится принимать чаще 10–15 дней в месяц.

«Бесконтрольный прием обезболивающих может привести к развитию лекарственно-индуцированной головной боли, которая только усугубляет проблему. Цель визита к врачу — не просто получить обезболивающее, а разработать индивидуальную стратегию купирования мигрени и профилактики новых приступов», — заключила специалист.

12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Мигрень — приступы пульсирующей головной боли, они могут длиться от нескольких часов до 2-3 дней, усиливаться при физической активности.