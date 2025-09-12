Тяга к еде может быть предвестником мигрени

Врач Филева: раздражительность и зевота могут указывать на подступающую мигрень

Многие пациенты распознают симптомы мигрени за несколько часов до приступа — от раздражительности и зевоты до тяги к еде, и это помогает купировать боль на ранней стадии, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Многие пациенты, особенно с большим стажем, учатся распознавать свои индивидуальные предвестники, которые могут возникать за несколько часов до приступа. Эти симптомы могут быть разнообразными: некоторые отмечают изменение настроения, раздражительность или эйфорию, повышенную утомляемость, зевоту, тягу к определенным продуктам или мышечную скованность в шее», — сказала Филева.

Она добавила, что отслеживание этих признаков дает возможность оперативно принять анальгетик, что часто помогает купировать развивающийся приступ на ранней стадии.

«Особенно эффективны препараты из группы триптанов, разработанные специально для купирования мигреней. При этом важно принять лекарство в первые 30–40 минут с момента появления боли, пока не развился масштабный приступ. Предупреждать приступы систематически помогает полноценная профилактика», — рассказала врач.

Филева уточнила, что, если приступы частые и тяжелые, врач-невролог может рекомендовать продолжительное медикаментозное лечение — препараты из групп бета-блокаторов, антиконвульсантов или антидепрессантов. Такие лекарства принимают курсом: они снижают возбудимость нервной системы и частоту болей.

12 сентября — Международный день борьбы с мигренью. По статистике, мигрень занимает 3 место в мире по распространенности.

