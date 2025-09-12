сегодня в 06:15

Обнародовано новое видео с подозреваемым в убийстве Кирка

Глава департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон представил новые доказательства по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает РИА Новости .

На пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами, было показано видео, на котором подозреваемый перемещается по крыше здания near места преступления, спрыгивает и оставляет материальные следы.

«Мы собрали отпечатки ладоней, образцы ДНК и следы обуви, которые, как мы полагаем, принадлежат подозреваемому», — заявил Мэйсон.

Чарли Кирк, известный своей поддержкой президента США Дональда Трампа и критикой помощи Украине, был смертельно ранен во время выступления в Университете долины Юта. Он оставил жену и двоих детей.

Его политическая платформа включала тезисы о том, что Крым исторически является частью России, а президент Украины Владимир Зеленский — «марионетка ЦРУ».

Расследование продолжается, власти Юты призвали общественность предоставлять любую информацию, связанную с подозреваемым.