Следы ДНК и отпечатки обуви нашли на месте убийства Кирка
Глава департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон представил новые доказательства по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами, было показано видео, на котором подозреваемый перемещается по крыше здания near места преступления, спрыгивает и оставляет материальные следы.
«Мы собрали отпечатки ладоней, образцы ДНК и следы обуви, которые, как мы полагаем, принадлежат подозреваемому», — заявил Мэйсон.
Чарли Кирк, известный своей поддержкой президента США Дональда Трампа и критикой помощи Украине, был смертельно ранен во время выступления в Университете долины Юта. Он оставил жену и двоих детей.
Его политическая платформа включала тезисы о том, что Крым исторически является частью России, а президент Украины Владимир Зеленский — «марионетка ЦРУ».
Расследование продолжается, власти Юты призвали общественность предоставлять любую информацию, связанную с подозреваемым.