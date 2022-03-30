РИАМО - 30 мар. За прошедшие сутки в России выявили 20 145 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число зарегистрированных случаев заболевания Covid-19 в стране достигло 17 823 648, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в России госпитализировали 4 299 человек с диагнозом коронавирус, это на 12,8% меньше, чем было днем ранее, когда в больницы страны доставили 4 932 Covid-пациента.

Еще 51 085 человек в стране вылечились от коронавируса за минувшие сутки. 352 пациента с подтвержденным Covid-19 за сутки скончались.

С начала пандемии число выздоровевших от коронавируса в России достигло 16 788 291, число умерших – 368 377.

В стране продолжается активная кампания по вакцинации граждан от коронавируса. Прививку одним из отечественных препаратов можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и пунктах вакцинации.

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