Глава Балашихи встретился с волонтерами городского округа

Встреча прошла в Международный день благотворительности и в преддверии Дня города. В ней приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, волонтеры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Эти неравнодушные люди делают огромное дело — помогают фронту, жителям приграничных территорий, проводят благотворительные акции и фестивали, объединяя вокруг себя тысячи жителей Балашихи и участников специальной военной операции. От всей души благодарю всех, кто вкладывает свое время, силы и сердце в помощь другим. Благодаря вам Балашиха остается городом добрых и сильных людей», — отметил Сергей Юров.

Участники встречи отправили очередной гуманитарный груз, осмотрели работы волонтеров и узнали про их деятельность. В завершение встречи активистов наградили за их работу и преданность делу.

На территории Балашихи ведется активная волонтерская деятельность: с начала СВО в зону военных действий регулярно отправляется гуманитарная помощь — из городского округа направлено более 950 тонн гуманитарных грузов и более 4,5 тысяч маскировочных сетей, в рамках акции «Доброе дело» более 350 тонн гуманитарной помощи передано жителям Курской области. Также активисты поддерживают воспитанников Донецкого социального центра и добровольческие бригады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.