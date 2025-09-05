Появилось первое фото задержанной с гашишным маслом актрисы Тарасовой из суда

« Осторожно, Москва » опубликовала первые фото актрисы Аглаи Тарасовой из зала суда, где ей планируют избрать меру пресечения из-за найденной электронной сигареты с гашишным маслом. Ее требуют отправить под домашний арест.

На опубликованном фото Тарасова — в толстовке с капюшоном и в темных очках.

Тарасова прибыла в аэропорт Домодедово из израильского Тель-Авива 28 августа. Когда артистка проходила по «зеленому коридору», таможенники остановили ее для проверки чемодана.

Там нашли электронную сигарету. В ней была «жижа» темно-коричневого цвета. Ее отправили на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что вейп был заправлен, предположительно, гашишным маслом массой 0,38 грамма.

В отношении Тарасовой открыли уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Ее могут отправить в колонию на срок до семи лет.

Тарасова заявила, что не знала о содержимом вейпа. Она приобрела его в магазине в Израиле.