Задержанная с веществами Тарасова утверждает, что не знала о содержимом вейпа
Задержанную, предположительно, с наркотическими веществами актрису Аглаю Тарасову, вернувшуюся в Москву из Израиля, привезли в Домодедовский городской суд Подмосковья. Она заявила, что не знала о содержимом вейпа, сообщает «МК: срочные новости».
По информации Mash, у Тарасовой якобы обнаружили вейп, который был «заряжен» гашиш-маслом. Она двое суток назад вернулась в Москву из Израиля. В отношении девушки открыли уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Ей грозит до семи лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей.
Тарасовой выбирают меру пресечения до суда за контрабанду запрещенных веществ. Девушка говорит, что не знала о наполнении вейпа. Устройство ей продали в магазине в Израиле.
После приобретения артистка, как она сама утверждает, не прикасалась к устройству.
Тарасова известна по роли в сериале «Беспринципные». Она также играла в «Холопе» и «Льде».