Задержанная с веществами Тарасова утверждает, что не знала о содержимом вейпа

Задержанную, предположительно, с наркотическими веществами актрису Аглаю Тарасову, вернувшуюся в Москву из Израиля, привезли в Домодедовский городской суд Подмосковья. Она заявила, что не знала о содержимом вейпа, сообщает « МК: срочные новости ».

По информации Mash, у Тарасовой якобы обнаружили вейп, который был «заряжен» гашиш-маслом. Она двое суток назад вернулась в Москву из Израиля. В отношении девушки открыли уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Ей грозит до семи лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей.

Тарасовой выбирают меру пресечения до суда за контрабанду запрещенных веществ. Девушка говорит, что не знала о наполнении вейпа. Устройство ей продали в магазине в Израиле.

После приобретения артистка, как она сама утверждает, не прикасалась к устройству.

Тарасова известна по роли в сериале «Беспринципные». Она также играла в «Холопе» и «Льде».