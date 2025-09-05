У пилота прихватило сердце: названа возможная причина падения самолета в Луховицах
Самолет «Авиатика» мог разбиться в Луховицах из-за проблем с сердцем у пилота
Легкомоторный самолет «Авиатика» мог потерпеть крушение рядом с аэропортом в муниципальном округе Луховицы из-за проблем с сердцем у 65-летнего пилота Игоря Л., который погиб. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Пилот был частным предпринимателем. Он любил летать. У Игоря был небольшой авиапарк. Он состоял из легкомоторного самолета, дельтаплана и вертолета.
Предприниматель жил в муниципальном округе Зарайск. Однако в деревне Ильясово в Луховицах у него был ангар рядом с аэродромом. Там и находились летательные аппараты.
Игорь совершил больше сотни вылетов на легкомоторной технике. В марте у мужчины, предположительно, обнаружили небольшие проблемы с сердцем, однако он все равно понимался в воздух.