У пилота прихватило сердце: названа возможная причина падения самолета в Луховицах

Самолет «Авиатика» мог разбиться в Луховицах из-за проблем с сердцем у пилота

Легкомоторный самолет «Авиатика» мог потерпеть крушение рядом с аэропортом в муниципальном округе Луховицы из-за проблем с сердцем у 65-летнего пилота Игоря Л., который погиб. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Пилот был частным предпринимателем. Он любил летать. У Игоря был небольшой авиапарк. Он состоял из легкомоторного самолета, дельтаплана и вертолета.

Предприниматель жил в муниципальном округе Зарайск. Однако в деревне Ильясово в Луховицах у него был ангар рядом с аэродромом. Там и находились летательные аппараты.

Игорь совершил больше сотни вылетов на легкомоторной технике. В марте у мужчины, предположительно, обнаружили небольшие проблемы с сердцем, однако он все равно понимался в воздух.