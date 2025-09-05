Как в «Интерстелларе»: беспилотные тракторы появились в России

Она отметила, что любая работа, которую ранее осуществлял тракторист, теперь выполняется автоматизированной системой — роботом — с исключительной точностью и значительной экономической выгодой. Экономия для фермерского хозяйства в среднем составляет 42% благодаря непрерывной работе, снижению расхода топлива и высокой точности выполнения процедур. На поле можно одновременно использовать несколько таких роботизированных тракторов, которые распределяют задачи между собой, как в фильме «Интерстеллар».

По словам эксперта, новейшую разработку беспилотных тракторов уже представили президенту России Владимиру Путину, поэтому «обратной дороги нет».

«Дело в том, что вообще такого еще нигде нет. Специфика заключается в том, что весь спектр роботов для обработки земли, в частности, беспилотные, бескабинные тракторы на базе ИИ — это полностью отечественное производство», — пояснила Ускова в эфире радио Sputnik.