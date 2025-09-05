В Королеве прошла очередная встреча с жителями

На вопросы жителей отвечали первый заместитель главы города Илья Конышев, депутат Московской областной думы Сергей Керселян и проектировщик территории.



По итогам встречи, учитывая пожелания инициативной группы, из проекта исключили площадку для запуска фейерверков и одно парковочное место. Из зоны отдыха также были удалены домики для глэмпинга. Что касается площадки для выгула собак, то мнения жителей по этому вопросу разделились.



Территорию дополнительно озеленят, разобьют цветники, обустроят входную группу, установят современные системы освещения и видеонаблюдения, а также новое ограждение.



Следующая встреча с инициативной группой состоится уже на следующей неделе. О времени и месте будет сообщено заранее.



Напомним, в Королеве продолжается благоустройство исторического парка «Папанинская дача», который долгое время находился в федеральной собственности и не использовался. Горожане неоднократно обращались к властям с просьбой привести территорию в порядок. Разработка проекта по обновлению парка стала возможной после его передачи в муниципальную собственность, а в этом году началась реализация масштабного проекта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.