РИАМО - 30 мар. В обновленном здании Северного речного вокзала в Москве открылся туристический информационный центр, где опытные экскурсоводы расскажут жителям и гостям города о главных достопримечательностях столицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму города.

В столице уже работают инфоцентры дял путешественников на Белорусском вокзале, в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в парке «Зарядье».

«Это уже пятый информационный центр для туристов, который мы открыли начиная с 2020 года. В основном они ориентированы на путешественников, но и москвичам может быть интересно узнать о городских событиях и достопримечательностях. Гиды помогут составить экскурсионные маршруты, предоставят карты и путеводители на русском и иностранных языках», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Кроме того, сотрудники туристического инфоцентра также предоставят посетителям информацию о расписании общественного транспорта в столице и ценах на проезд.

Инфоцентр, расположенный на первом этаже здания Северного речного вокзала, работает каждый день с 08:00 до 20:00. Вокзал - памятник архитектуры 1930-х годов, после реставрации ставший современным транспортным узлом и популярным местом отдыха.