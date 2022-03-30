РИАМО - 30 мар. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «адские» антироссийские санкции начали возвращаться странам Запада бумерангом, сообщает Газета.ru.

«Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо», — сообщил Медведев в Telegram-канале.

По его словам, абсолютно ясно, что не все государства способны успешно справиться с таким спадом, несмотря на заявления западных лидеров, полных негодования.

Зампред Совбеза РФ отметил, что введенные против России санкции все еще не стали результативными. Так, блокировка банков не увенчалась существенным успехом, а запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил только по обычным жителям стран Запада.

Ранее из-за проведения спецоперации ВС РФ на Украине западные страны ввели жесткие санкции в отношении России. Среди них - ограничение страны в проведении расчетов по внешнеторговым операциям. В ответ Россия перевела оплату за поставки природного газа в недружественные страны в рубли, Запад с этим не согласился.