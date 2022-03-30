РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела совещание с руководителями управляющих компаний. Поводом для встречи стало увеличение количества обращений жителей с жалобами на плохую работу УК, сообщается на сайте администрации горокруга.

По словам Купецкой, в работе управляющих компаний не должно быть сбоев, ведь они получили лицензию, заключили договоры и получают деньги от жителей. Она подчеркнула, что при плохой работе коммунальщиков ее позиция будет на стороне жителей. Люди, выходя из квартиры, должны видеть чистые подъезды, убранные дворы. Если же этого не происходит, то необходимо ставить вопрос о профнепригодности такой УК.

Главной целью проведения совещания была необходимость наладить конструктивный диалог, найти взаимопонимание с управляющими компаниями. Однако там, где людей не устраивает деятельность их УК, администрация поможет советам домов с проведением перевыборов.