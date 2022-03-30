РИАМО - 30 мар. Товарооборот между российской столицей и Турцией вырос на 66,7%. В 2021 году он составил более 14,8 млрд долларов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Турция является крупным торгово-экономическим партнером России. Среди факторов, которые привлекают иностранные компании, – льготное налогообложение, выгодное географическое положение, низкие ставки на импорт, а также конкурентная экономика. Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти 33 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет 44,9%», — сказал Ефимов.

Он добавил, что столица вошла в пятерку лидеров среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию. Москва обеспечивает 7,5% общероссийского объема поставок. Экспорт увеличивается за счет растущего спроса со стороны турецких партнеров.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что по итогам прошлого года столица отправила на экспорт в Турцию товаров несырьевого неэнергетического сектора на 30,2% больше, чем годом ранее. Главной причиной развития столичного экспорта стал повышенный спрос со стороны Турции на импортные товары машиностроительной отрасли, в частности, на механическое оборудование и технику. Совокупный импорт Турции в прошлом году товаров данной категории вырос на 22,5% и достиг 30,96 млрд долларов.

На 16,5% вырос импорт электрических устройств и аппаратуры связи, он достиг 19,97 млрд долларов.

По данным центра «Моспром», российская столица в прошлом году чаще всего закупала у Турции трикотажную и швейную одежду, обувь и моющие средства. Общий импорт продукции составил 2,5 млрд долларов.

Центр «Моспром», который является подведомственным департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, занимается индивидуальной поддержкой московского промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. Эксперты центра анализируют целевые рынки для городских производителей. В рамках байерской программы бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают столичным компаниям искать контрагентов и проводить переговоры с потенциальными покупателями за границей.

Московский экспортный центр помогает городским предпринимателям выходить на рынки Турции и других стран. Компании могут воспользоваться более чем 30 сервисами и услугами, в число которых входят поддержка онлайн-экспорта, софинансирование акселерационных программ, выход в ретейл-сети, аналитические исследования по запросам компаний, организация участия в бизнес-миссиях и выставках и др. Предприниматели могут также получить контакты заграничных покупателей, с которыми были проведены первичные договоры, - для этого нужно оставить заявку на сайте Московского экспортного центра.

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